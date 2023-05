Vanni | «Fiorentina-Inter | sfida a centrocampo Finale trampolino!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023)spiega come arrivanoalladi Coppa Italia. Il giornalista,cettato da Radio Sportiva, immagina le mosse tattiche di Inzaghi e Italiano. Questo il pensiero dianche sulla situazione finanziaria della società nerazzurra. SIMILITUDINI – Francointroduce ladi Coppa Italia a poche ore dal fischio d’inizio: «Sia Simone Inzaghi che Vincenzo Italiano hanno saputo sfruttare bene le rose e arrivano in grande forma in un momento della stagione in cui le squadre solitamente annaspano.hanno saputo smussare le proprie spigolature, lavorando sui punti deboli. Adesso l’quasi non è a più se non il poco ricambio a ...