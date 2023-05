Valencia | proteste contro la chiusura della Curva! Il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilprotestalapropria Curva per cinque partite dopo gli insulti razzisti a Vinicius. IlCon unufficiale, ilha voluto mostrare il proprio disappunto per lapropria Curva per cinque giornate dopo gli insulti razzisti a Vinicius. IL– IlCF desidera mostrare il suo totale disaccordo e indignazione per la sanzione ingiusta e sproporzionata inflitta dal Comitato di gara al club con ladello stand di intrattenimento per cinque partite. IlCF vuole denunciare pubblicamente che in questa risoluzione del comitato per la concorrenza RFEF mostrano prove che ...