Vacilla l’ipotesi di Bonaccini commissario alla ricostruzione Spunta l’idea di un tecnico esterno

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La delegatransizione ecologica e al «patto per il clima» data da Stefanoad Elly Schlein, allora vicepresidente della Regione Emilia Romagna, affonda il nome del governatore emiliano come possibileall’emergenza dopo il disastro dell’alluvione provocata non tanto dquantità d’acqua che si è riversata sulla zona quanto, piuttosto, dvergognosa gestione del territorio con scelte ambientali che gridano vendetta. Il giudizio negativo, condiviso da una larga fetta della maggioranza, sulla manutenzione del territorio da parte governatore dem, non lascia molto spazio a: “In Emilia Romagna sono stati autorizzati sfruttamenti intensivi del sottosuolo, che hanno determinato la situazione di oggi. Non puoi dare ai cittadini il messaggio che la ...