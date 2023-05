(Di mercoledì 24 maggio 2023) "La vaccinazionenella persona conpotrebbe essere ilper una rivoluzione culturale in ambito delladelle malattie infettive, soprattutto nei soggetti ...

"La vaccinazione anti - Herpes zoster nella persona con diabete potrebbe essere il modello per una rivoluzione culturale in ambito della prevenzione delle malattie infettive, soprattutto nei soggetti ...Nelle future formulazioni deianti - Covid, sottolineano glidel Tag - Co - Vac, 'dovrebbero esserci le varianti più recenti, ovvero i lignaggi discendenti da XBB.1'. La Cina ha ...Le stime degliprevedono 65 milioni di nuovi casi a settimana entro fine giugno. A destare ... Lo scienziato ha rivelato che presto saranno immessi nel mercato nuovi. Nello stesso tempo, ...

Vaccini, esperti: "Anti-Herpes zoster nel diabete, modello di prevenzione nei fragili" Adnkronos

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “La vaccinazione anti-Herpes zoster nella persona con diabete potrebbe essere il modello per una rivoluzione culturale in ambito della prevenzione delle malattie infettive, ...L'allarme dei medici: le acque alluvionali possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari, o da sostanze chimiche e da rifiuti agricoli o industriali, con possibili impatti sulla ...