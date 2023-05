Vacanze Romane | un film tra favola di Cenerentola e caccia alle streghe

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Scorrendo i titoli di testa di(Roman Holiday, 1953) di William Wyler, che quest’anno festeggia i suoi settant’anni, la sceneggiatura e il soggetto risultano giustamente attribuiti a Dalton Trumbo. Si tratta in realtà di una correzione compiuta decenni più tardi: solo nel 2003 la riedizione in dvd riconobbe la paternità del soggetto di Trumbo e ancora successivamente, nel 2011, anche la sceneggiatura venne ascritta al suo autore. All’epoca, invece, come sceneggiatore venne indicato Ian McClellan Hunter, buon amico di Trumbo, che gli fece da prestanome, facendogli pervenire il compenso. Il caso volle poi chesi rivelasse uno straordinario successo globale, facendo incetta di nomination agli Oscar, ben 10, con tre statuette vinte: una per la semisconosciuta interprete Audrey Hepburn, ...