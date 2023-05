Usato - Grandi manovre sullauto di seconda mano

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In un periodo di stabilizzazione delle quotazioni di auto usate, si diffonde la consapevolezza che, piuttosto che affidarsi alle fluttuazioni del mercato, le imprese del settore possono far valere il proprio peso orientandone per quanto possibile le dinamiche e trarne opportunità anziché preoccupazioni. Secondo una ricerca di Quintegia commissionata da AutoScout24, il 54% delle vendite dipassa da concessionari e commercianti di veicoli, che utilizzano con regolarità i canali professionali - e le aste online, in particolare -, nell'87 e nel 72 percento dei casi rispettivamente. Sempre secondo lo studio, le compravendite B2B da e per l'estero rappresentano il 10% degli acquisti e il 25% delle cessioni. Numeri che hanno convinto la stessa AutoScout a estendere anche in Italia il servizio di aste online della sua affiliata Autoproff, ...