Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea ad Armando | Che vada in un rifugio o a fare volontariato

Due noti volti del trono over di, Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea , hanno colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del discusso cavaliere campano, Armando Incarnato .e ...Soraia Ceruti in lacrime dopo le ennesime accuse ricevute in merito alla fine della storia con Luca Salatino . L'ex diha raccontato la sua verità sulla fine del rapporto con il tronista, ma pare che il pubblico non le creda. Lo stesso Salatino aveva spiegato di essere abbastanza sicuro dei motivi della ...... mentre il 19,5 motiva la propria contrarietà con la necessità che ledebbano conquistare le cariche pubbliche al pari degli. Per il 36 per cento degli interpellati invece le 'quote rosa'...

Uomini e Donne: commenti a caldo (23/05/2023) Isa e Chia

Soraia Ceruti in lacrime dopo le ennesime accuse ricevute in merito alla fine della storia con Luca Salatino. L'ex di Uomini e Donne ha raccontato la sua verità sulla fine del rapporto ...Due noti volti del trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea contro Armando Incarnato. Due noti volti del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea, hanno ...