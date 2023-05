Unobravo punta ad «abbattere lo stigma e a normalizzare il ricorso alla terapia»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Come nasce l’idea di una piattaforma di psicologia online e come si lotta contro loche, inevitabilmente, la psicoancora porta con sé in Italia? Lo abbiamo chiesto ae, più precisamente,CEO & Founder Danila De Stefano. Quali sono i funzionamenti e i meccanismi individuabili dietro una piattaforma online per la psicoe come si fa a capire le esigenze di chi ci sta di fronte e ci richiede un servizio ben preciso e tarato sulla persona? Partiamo con una curiosità, la risposta a una di quelle domande che chi conosce il servizio si sarà fatto: il nome. Nato in maniera casuale e spontanea, è frutto di un’espressione comune e ironica che spesso ci troviamo a utilizzare, “fatti vedere da uno bravo!”: «Fa sorridere, descrive bene la nostra ...