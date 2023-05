Una nave alla deriva | Emergency lotta contro il tempo per salvare 500 persone

Migranti, una nave di Emergency in soccorso di un barcone con 500 persone TGCOM

Un'imbarcazione è alla deriva nel Mediterraneo con 500 persone a bordo e la nave di Emergency sta lottando contro il tempo per raggiungerla e prestare soccorso. Alarm phone, nelle scorse ore, è stata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...