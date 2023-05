Una cabinovia per raggiungere il cratere del Vesuvio | l’annuncio del sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Realizzeremo la nuovaper il, un progetto di mobilità sostenibile che consentirà diil ?del vulcano più famoso al mondo”?. Lo annunciadi(Napoli) e vicepresidente nazionale dell’Anci,. Nei giorni scorsi, spiega, “?abbiamo sottoscritto con l’Agenzia ?campana per la ?mobilità, le?infrastrutture e le ?reti (?Acamir) un accordo finalizzato alla realizzazione del progetto definitivo della nuova, già finanziato con 700mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ?sostenibile”?. ?La, prosegue il, è “un’opera per favorire la mobilità sostenibile e allo stesso tempo un ...

'Un'opera per favorire la mobilità sostenibile e allo stesso tempo un nuovo attrattore turistico per Ercolano. La realizzazione di una cabinovia del Vesuvio per raggiungere il cratere del vulcano più famoso al mondo ha come obiettivo quello di cambiare, nei prossimi anni, il volto della nostra città e favorire sempre di più l'integrazione tra mobilità sostenibile e turismo. Per chi non vuole affrontare nessun tipo di fatica o per chi vuole raggiungere il monte con i più piccoli si può anche optare per la cabinovia che in meno di 20 minuti porta a quota 950 metri.

Una cabinovia per raggiungere il cratere del Vesuvio, l'annuncio del ... Il Denaro

