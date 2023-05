Un tocco di romanticismo senza tempo per l’estate 2023 da Prénatal

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ildel Sangallo, un ricamo traforato perfetto per i capi estivi e cheha inserito nella sua collezione primavera-estateDalle bambine alle mamme, sono molti i modelli impreziositi da questo speciale gioco di ricami, a partire dai completini kid in fucsia o giallo che abbinano t-shirt e pantaloncini con dettagli in Sangallo a caratterizzare le maniche a volant per il sopra e gli inserti laterali tono su tono negli shorts. Per la mamma spicca l’abito in broderie anglaise dal delicato motivo floreale. La linea ampia e svasata, enfatizzata dalle balze, rende il modello confortevole sia in gravidanza che allattamento (agevolato dai bottoni frontali). Disponibile in candido bianco o fucsia. In perfetto abbinamento mini me, le neonate (0-9 mese) possono indossare ...