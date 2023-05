Un italiano su 4 disposto a mangiare carne sintetica | pochi assaggerebbero gli insetti

Unsu quattro sarebbea mangiare carne sintetica , mentre l' 82,5% si dichiara poco o per niente propenso ad assaggiare insetti . E' quanto rileva il Rapporto Italia 2023 redatto dall' ...Unsu quattro mangerebbe la carne sintetica. Infatti, se il 73,6% degli intervistati propende per il no, più precisamente, il 36,8% dichiara di essere sicuro che non mangerebbe carne sintetica e,...... i poliziotti delle Volanti, nel Capoluogo, hanno rintracciato ed arrestato un 43enne, per ...arrestato Posted on 2 Luglio 2019 2 Luglio 2019 Author Redazione Per il giovane è stato...

Eurispes: 1 italiano su 4 disposto a mangiare "carne coltivata ... Help Consumatori

(Adnkronos) – Un italiano su quattro mangerebbe la carne sintetica. Infatti, se il 73,6% degli intervistati propende per il no, più precisamente, il 36,8% dichiara di essere sicuro che non mangerebbe ...Va un po’ meglio alla farina di insetti:il 23% comporterebbe prodotti che la contengono. Crescono vegetariani e vegani e chi compra cibi senza glutine o lattosio ...