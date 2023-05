Un importante evento finanziario | il progetto fintech europeo ZEN è diventato un partner strategico di PrivatBank | la più grande banca ucraina

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ZEN, uninnovativo riconosciuto in Europa, e, leader nel mercatorio nazionale, sono diventatistrategici. Il principale obiettivo comune die ZEN è quello di consentire agli utenti italiani di effettuare qualsiasi transazione finanziaria, compresi i trasferimenti di denaro da e verso l’o un altro Paese del mondo, in modo economico e semplice. Dmytro Musienko, membro del Consiglio di amministrazione di, responsabile dell’attività retail: “Grazie a soluzioni innovative e aship con i principali operatori europei, forniamo agli ucraini un servizio altamente tecnologico e un’alternativa eccellente e sicura ai canali di trasferimento di denaro ...

... il Salone del Camper è la piùfiera italiana del caravanning (seconda in Europa) ... la manifestazione consolida la sua leadership e si confermatrainante per un mercato in forte ...A moderare l', l'attivista per i diritti umani Claudia Conte .Unorganizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme al Ministero ... 'Grazie anche al traguardorappresentato dalla legge 38 del 2010 oggi è possibile ...