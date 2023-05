Un caffè con il reporter Evandro Teixeira e l’architetto Oscar Niemeyer

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Si muoveva a fatica. L’età, pensavo. Stava lì, immobile, nel mezzo di Largo do Boticàrio che è barocco, colorato, trasandato. Venti, trentacinque minuti così. All’improvviso: click. Roteando il busto di tre gradi, la Leica incollata al viso. Pensavo: mah, chissà. Il giorno dopo mostrava le foto. Una meraviglia. Colpo d’occhio, grazia. Nella luce, nell’inquadratura, nei personaggi, nelle espressioni. Emotività e umanità come respiri per ogni fotogramma.. Brasiliano, bahiano, trasferito a Rio de Janeiro da una vita. Lunga e carica di incontri felici, momenti drammatici, scatti celebri. L’ho conosciuto un secolo fa, anni Ottanta. Lavorammo insieme per un reportage sui caratteri di quella città magnifica e tremenda, capace di strapazzare i sentimenti a furia di contraddizioni. I nostri tour: interminabili. ...

