ULTIM’ORA – Razzismo contro Vinicius | retrofront della Liga | cambia la decisione!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sono ormai un paio di giorni che il terribile episodio didi cui è stato protagonistaattaccante del Real Madrid, sta facendo discutere in molti. Il giocatore dopo aver sentito dei cori razzisti intonati dai tifosi del Valencia nei suoi confronti ha subito fatto ricorso all’arbitrogara minacciando di lasciare il rettangolo di gioco. I cori però non sono mai cessati facendo aumentare il nervosismo in campo che ha fatto scoppiare una piccola rissa.revoca cartellino rossoLarevoca il cartellino rosso a! Il portiere del Valencia Mamardashvili ha quasi aggredito, il quale è stato prontamente allontanato dall’attaccante del Valencia Hugo Duro, che nell’allontanarlo lo ha preso per il collo con il gomito. Il ...