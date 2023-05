Ultime Notizie – Spettro default Usa affonda le borse europee | Milano la peggiore

(Di mercoledì 24 maggio 2023) LodelUsaleche hanno chiuso tutte in forte calo cona registrare la performance. L’indice Ftse Mib termina le contrattazioni scivolando a 26.524 punti, a quota -2,39%. Male anche Parigi (-1,70%) e Londra (-1,77%). Perdite ancora più marcate per Francoforte, che lascia sul terreno l’1,92%. A pesare sulle piazze del Vecchio continente leche arrivano da Oltreoceano, con il mancato accordo sul tetto al debito pubblico Usa. Tra i titoli peggiori, oggi, Banca Monte Paschi Siena, che ha chiuso con un calo del 7,10%, Stm (-5,42%) e Pirelli (-5,03%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

In conferenza stampa, il ministro delle Infrastrutture garantisce che la progettazione del Ponte sara' 'aggiornata a breve allenorme tecniche' sulle costruzioni e che i lavori 'partiranno ...... in modo da riflettere letendenze. In questi primi anni 2020, ci stiamo concentrando molto ... abbiamo un obiettivo comune! * Head of SI Research di Robeco "Il contenuto dellee delle ...Entusiasmo e motori 'rombanti' nel cuore di piazza Risorgimento, a San Marco dei Cavoti , dove hanno fatto nuovamente tappa in mattinata i protagonisti dell'edizione 2023 dell' 'Italian Challenge' . ...

Ucraina ultime notizie. Pechino: «Collaborazione con Mosca verso un nuovo livello». Kiev, dopo ... Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Non ci sono buone notizie sull'evoluzione meteo dei primi giorni di Giugno. Vi avevamo a lungo parlato del ritorno di una breve fase stabile e molto più ...