Ultime Notizie – “Sostegno a genitorialità condivisa e assistenza familiare”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Promuove la piena condivisione dellae dei compiti diil programma all’avanguardia che Gsk Italia ha presentato in questi giorni ai 4.290 addetti presenti sul territorio nazionale, per sostenere la cura dei figli o l’di una persona cara in difficoltà. ‘Momenti che contano’, sottolinea l’azienda farmaceutica in una nota, occasioni in cui desideriamo stare vicino alle persone amate. A partire dal 1 aprile di quest’anno – spiega Gsk – il programma prevede che il secondo genitore possa godere di un congedo pari a 18 settimane pienamente retribuito (con una rilevante integrazione salariale rispetto a quanto previsto dalla legge) per occuparsi dei figli nel primo anno di vita, anche in caso di adozione o affido; ciascun collaboratore possa godere fino a 20 giorni l’anno ...