Ultime Notizie – Samuele Bersani ospite di Fiorello a VivaRai2 canta ‘En e Xanax’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023)dioggi a. Ilutore italiano, che si è esibito dal vivo con ‘En &, ha ‘rappato’ inoltre insieme allo showman ‘Giudizi universali’ di cui poi hato la prima strofa. Insieme hannoto anche ‘Canzone’, di cuiha scritto il testo per Lucio Dalla. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione