Ultime Notizie Roma del 24-05-2023 ore 19 | 10

(Di mercoledì 24 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sono in corso degli accertamenti su un video che mostra alcuni agenti della polizia locale di Milano bloccare una transessuale brasiliana aiutandosi con Manganelli e Spray al peperoncino Questo è quanto sia un filmato che sarebbe stato girato ad alcuni studenti dell’università Bocconi ancora da chiarire anche l’esatta location nel momento in cui la vicenda è stata ripresa bandiera a mezz’asta a Palazzo Chigi della camera al Senato e giornata di lutto nazionale per l’alluvione che ha colpito l’Emiliagna provocando 15 vittime di cui l’ultima trovata Ieri l’ho stabilito il consiglio dei ministri che ieri ha stanziato oltre 2 miliardi di euro 20 per far fronte all’emergenza giovedì nelle zone colpite dal maltempo e attesa la ...