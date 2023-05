Ultime Notizie Roma del 24-05-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale lutto nazionale Italia oggi le vittime per l’outlet c’è pericolo contaminazione acque alluvionali i morti sono 15 gli sfollati più di 20.000 il presidente dell’Ordine dei Geologi migliaia le trame attive difficoltà in comuni a far defluire le acque preoccupano le condizioni igieniche per Musumeci €900 per le famiglie degli sfollati Ed ora la cronaca sono immagini violente si vede una donna a terra viene brutalmente picchiata da agenti di polizia locale con Manganelli le spruzzano spray addosso lei alza le mani in segno di resa ma non basta placare la rabbia di 4 uomini prima di accettarla schiacciando la terra trascorrono almeno 50 secondi di botte è accaduto questa mattina in zona Bocconi siamo a Milano se poi ha preso che si tratterebbe di una persona transessuale di origini brasiliane ...