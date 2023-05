Ultime Notizie Roma del 24-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione in apertura e andiamo in emilia-gna oggi è lutto nazionale l’Italia piange le vittime dell’alluvione in Quanti sono 15 mentre gli sfollati sono ancora più di 20.000 il presidente ordine dei Geologi migliaia le Frasi attive difficoltà in alcuni comuni a far defluire le acque preoccupano le condizioni igieniche andiamo all’estero segretario del Consiglio Nazionale di sicurezza e difesa ucraino l’ex Danilo watt ha parlato in TV di nuove azioni in tre regioni russe dopo quelli che Mosca di operazioni di sabotatori nella regione di belgorod ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché regime I criminali di Putin non Porrà fine alla guerra contro l’Ucraina I Russi non si tiranno ...