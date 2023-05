Ultime Notizie Roma del 24-05-2023 ore 11 | 10

(Di mercoledì 24 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno alluvione in emilia-gna e Marche il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto legge con le misure per l’emergenza è un DL con i primi interventi urgenti molto corposo Ci sono molte misure ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni al tavolo con il presidente dell’Emiliagna Stefano Bonaccini le parti sociali della regione è governo e braccio di ferro per chi guiderà la ricostruzione ieri è stato trovato nel pomeriggio un cadavere a Lugo è il quindicesimo morto dell’alluvione si tratta di una persona di cui era stata segnalata la scomparsa c’è bisogno di un ricordo delle vittime di un pensiero a tanti nostri concittadini in difficoltà se non mi quelli che hanno dovuto lasciare le proprie case ...

Segnate sul calendario, in rosso e con un bel cerchio, questa data: 16 giugno. Perché E' il termine massimo per la prima scadenza Imu del 2023. La paura di molti italiani è però quella di effettuare ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Ma fin qui lesono ancora poche, contraddittorie e frammentarie. Cosa c'era scritto in quel documento Cosa ha firmato la ragazza Dimitri Coin, deputato trevigiano della Lega, ha spiegato ...

Ucraina ultime notizie. Mosca: «Terroristi sconfitti a Belgorod». L’altolà sugli F16 Il Sole 24 ORE

Tra gli ospiti più attesi dell'ultima puntata de Le Iene Emma Marrone, protagonista di un momento memorabile con Belen Rodriguez ...Come immaginato già nei giorni scorsi, l'assemblea degli azionisti in programma venerdì a Corte Lambruschini, convocata dal CdA della Sampdoria, molto probabilmente in prima convocazione andrà deserta ...