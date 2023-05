Ultime Notizie Roma del 24-05-2023 ore 09 | 10

(Di mercoledì 24 maggio 2023)dailynews radiogiornale con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vediamo sulla alluvione che ha colpito l’Emiliagna apertura il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con le misure per l’emergenza è un DL con i primi interventi urgenti molto corposo Ci sono molte misure ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni al tavolo con il presidente dell’Emiliagna Stefano Bonaccini le parti sociali della regione è governo e braccio di ferro per chi guiderà la ricostruzione ieri è stato trovato nel pomeriggio un cadavere Lugo è il quindicesimo morto dell’alluvione si tratta di una persona di cui era stata segnalata la scomparsa c’è bisogno di un ricordo delle vittime di un pensiero a tanti nostri concittadini in difficoltà se non mi quelli che hanno dovuto lasciare le proprie ...

' Il tuo account Netflix è riservato a te ed a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico ' si legge nel messaggio ricevuto da molti utenti nelleore, in cui viene chiesto agli utenti di ...Incursione dall'Ucraina nella regione di Belgorod. La Russia: 'Sono nazionalisti infiltrati in Russia'. Ma Kiev nega qualsiasi coinvolgimento nelle incursioni: 'Sono patrioti che si ribellano a Putin'.Durante il Microsoft Build 2023 , Qualcomm Technologies ha mostrato le sueinnovazioni nel campo dell'AI on - device, tra cui l'IA generativa in esecuzione sulle ...informato con ledi ...

Ucraina ultime notizie. Mosca: «Terroristi sconfitti a Belgorod». L’altolà sugli F16 Il Sole 24 ORE

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il corpo nudo di un compositore dissidente è il nuovo tassello della grande carriera di Wang Bing. Fuori Concorso.