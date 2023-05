Ultime Notizie – Pnrr | se la macchina non funziona non basta la volontà politica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’attuazione delsta diventando il principale problema dellaeconomica italiana. E il problema, a questo punto, va oltre lae la disponibilità del governo Meloni. Perché se lache serve a far girare i progetti noni tempi si allungano e le scadenze inevitabilmente saltano. Anche volendo, il ritardo accumulato in questi mesi è difficile da recuperare. L’avvertimento arrivato dal Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni è significativo ma nasconde un ‘non detto’: la rivisitazione della governance e la sostituzione delle persone che gestivano il dossier per il governo Draghi ha imposto un rallentamento che non è ancora stato recuperato. E’ cambiato lo schema, sono cambiati i riferimenti e il ritmo serrato imposto dai criteri di valutazione per ...