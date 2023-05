Ultime Notizie – Pnrr | Gentiloni | “Modifiche entro fine giugno o rate slittano”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’Italia dovrebbe presentare alla Commissione Europea le proprie “più che legittime” richieste di modifica del, se non vuole che i pagamenti previsti quest’anno, ae adicembre, slittino. Lo dice il commissario europeo all’Economia Paolo, a margine della presentazione delle raccomandazioni specifiche per l’Italia a Bruxelles. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione