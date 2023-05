Ultime Notizie – “No a proselitismo della distruzione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ”Farecannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi dinon è il massimo. La droga equivale ae vale anche per lo spinello”. Così Al Bano all’Adnkronos sulle polemiche social che si sono scatenate sulla foto pubblicata da Damiano dei Maneskin su Instagram, che lo ritrae nudo con uno spinello in bocca. ”Ognunosua vita può fare quello che vuole – continua il cantante – però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”. Al Bano, che recentemente in una intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ in vista del suo ottantesimo compleanno, aveva rivelato per la prima volta che a causare la rottura tra lui e Romina furono le ”troppe canne”, ammette: ”Ho pagato un prezzo salatissimo ...