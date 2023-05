Ultime Notizie – “Mourinho resta? Adesso non lo so”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “alla Roma? Non lo so. Prima ero più fiducioso,un po’ meno. Se ci ho parlato? Sì, ma non di questa cosa”. Francesco Totti, ex capitano della Roma, non si sbilancia sul futuro di José, che potrebbe lasciare la panchina giallorossa. “Dybala? E’ un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare in tutti i modi per l’ultima partita. Faranno del tutto per averlo a disposizione e lui avrà tanta voglia di giocare”, dice a margine della Padel Cup, evento organizzato dalla Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa stasera allo stadio Olimpico di Roma. “Come si batte il Siviglia? Non ci ho mai giocato contro, non so, ma è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestire questa partita”, ...

Parole destinate a cadere nel vuoto, come emerge dalledirettive del premier che ha intimato a esecutivi stranieri e ambasciate di 'rimanere in silenzio' sino a dopo il voto del 23 luglio ...... Nello Musumeci, nel corso di un'informativa urgente, in Aula alla Camera, sulle alluvioni che hanno colpito il Centro Italia, in particolare l'Emilia - Romagna, nellesettimane. 'Mettere in ...Ma c'è altro: il teenager sarebbe 'probabilmente sopravvissuto' se i paramedici non fossero stati inviati nel luogo sbagliato , secondo quanto emerso dall'inchiesta chiusa nelleore. Cosa è ...

“Dybala E’ un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare in tutti i modi per l’ultima partita. Faranno del tutto per averlo a disposizione e ...Giorgio Chiellini continua a vivere la sua avventura in MLS con la maglia del Los Angeles Fc. Dopo il derby non sono mancate le frizioni ...