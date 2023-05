Ultime Notizie – Milano | donna manganellata da Polizia locale | la video denuncia sui social

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unaseduta per terra e quattro agenti dellache la colpiscono ripetutamente con il manganello alla testa e al fianco, prima di ammanettarla. Queste le immagini, piuttosto violente, riprese da una finestra e pubblicate su Telegram dalla pagina ‘Bella da Dio’. L’episodio – a quanto si apprende – è avvenuto questa mattina in zona Bocconi. La, rannicchiata a piedi nudi davanti a un’aiuola, si toglie gli occhiali, a un certo punto alza le braccia, poi, scaraventata a terra, si tiene la testa con le mani, per proteggersi dai colpi. Contro di lei sembra dalche uno degli agenti usi anche lo spray al peperoncino. Sono in corso – fa sapere il Comune di– tutte le verifiche per capire cosa è successo, quali siano le ...