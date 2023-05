Ultime Notizie – ecco la guida dei pediatri con domande e risposte

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Con la maggiore circolazione dello streptococco registrata quest’anno tra i bambini cresce anche il bisogno di informazione delle famiglie, a partire dall’affidabilità dei test, l’eventuale necessità di altri esami, l’uso degli antibiotici, le allergie e persino i tempi per il ritorno a scuola.a cui idella Società italiana dia (Sip) offronoin una sorta diper i genitori pubblicata sul sito della società scientifica. Con la fine delle restrizioni attuate in pandemia si sono registrati, come noto, più contagi da virus e batteri respiratori. In particolare ci sono state più infezioni causate dallo streptococco beta emolitico di gruppo A. Allo stesso tempo si è ridotta, sia in Italia sia in Europa, la produzione dell’antibiotico più utilizzato in questi ...