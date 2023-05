Ultime Notizie – Diabete legato a diseguaglianze socioeconomiche | più diffuso al Sud

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gli aspetti sociali ed economici hanno un ruolo determinante nello sviluppo del: reddito, istruzione e il corretto accesso alle cure hanno una ricaduta anche su comportamenti e stili di vita sani. A dimostrarlo sono i dati, sia nazionali che internazionali, inequivocabili. In Italia il divario socio economico tra il nord e il sud del Paese si riflette nella prevalenza della malattia nella popolazione, che nelle regioni settentrionali è pari al 3% mentre in quelle meridionali, dove la mortalità delè doppia, viaggia sull’8%, con punte massime in Calabria e Campania. Inoltre, come emerso nel corso dell’ultima giornata di ‘Panorama– Prevedere per prevenire’, promosso al Palazzo dei Congressi di Riccione dalla Società italiana di diabetologia, la prevalenza delè maggiore nelle fasce di ...