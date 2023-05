Ultime Notizie – “Da oggi è legge e domani sarà realtà”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i Siciliani, con i Calabresi, con tutto il Sud. Il ponte sullo Stretto da. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto. Avevamo promesso che questa volta lo avremmo realizzato ed ora la strada è tracciata. Dal’Italia è più unita, la Sicilia è più vicina all’Europa. Finalmente!”. Lo scrive sui social Silvio Berlusconi, dopo l’approvazione definitiva in Senato del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Un esame del sangue in grado di prevedere i tumori . È questo l'obiettivo di un rivoluzionario test ideato dall'azienda indiana Epigeneres Biotech , di recente utilizzato (in via sperimentale) anche ...In assenza di un accordo sul tetto al debito americano entro il primo giugno, gli States andranno in default. A Piazza Affari in controtendenza solo Mediobanca e Prysmian (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ...... Guarda la foto in allegato! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia. Sventato attacco ucraino a nave russa nel Mar Nero. LIVE Sky Tg24

Tina Turner si è spenta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. La leggendaria cantante statunitense ha rivelato nel suo libro di memorie "Tina Turner: My Love Story", pubblicato nel 2018, di ...Dopo una lunga malattia è morta Tina Turner. La cantante e attrice statunitense si è spenta all'età di 83 anni. Ad annunciarlo è il suo portavoce, secondo quanto riportato da Sky News. "Tina Turner, l ...