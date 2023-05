Ultime Notizie – Covid e variante XBB | Ema al lavoro per vaccini in autunno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023)aggiornati per laXBB. In linea con l’indicazione arrivata dall’Organizzazione mondiale della sanità che, con un documento del gruppo tecnico (Tag-Co-Vac) sulla composizione dei prossimi, suggerisce di andare verso monovalenti aggiornati a varianti della famiglia XBB.1, l’Agenzia europea del farmaco Ema è alin questa direzione. L’obiettivo – spiega all’Adnkronos Salute Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e idell’ente regolatorio Ue – è arrivare ad avere disponibili prodotti che rispondano a queste caratteristiche in tempo utile per eventuali campagne di vaccinazione-inverno 2023. “Questo è l’obiettivo”, conferma. “Stiamo lavorando per avere ...