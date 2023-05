Ultime Notizie – Attacco alla nave russa Khurs | il video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladella marina‘Ivan’ è stata attaccata “senza successo” all’alba da tre droni marini “ucraini” mentre si avvicinava allo Stretto del Bosforo. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, senza precisare se laabbia riportato danni. Secondo il portavoce, la ‘Ivan’ è impiegata per garantire la sicurezza dei gasdotti Turkish Stream e Blue Stream “nella zona economica esclusiva della Repubblica di Turchia”. Konashekov ha spiegato che “tutte le barche nemiche sono state distrutte” e che la ‘Ivan’ continua a svolgere i compiti assegnati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione