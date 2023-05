Ultime Notizie – Ascolti tv | Al Bano-4 volte 20 vince il prime time

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Canale 5 con ‘Al– 420’ ha vinto ildi ieri sera con 3.109.000 telespettatori e uno share del 20,77%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie ‘Imma Tataranni-Sostituto Procuratore’ vista da 2.756.000 telespettatori (share del 16,05%). Terzo posto per Italia1 con ‘Le Iene’ che ha ottenuto 1.204.000 telespettatori e uno share del 9,17%. Al, show per gli 80 anni: anche Romina Power sul palco Fuori dal podio, La7 DiMartedì ha realizzato 1.180.000 telespettatori (6,9% di share) mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ ha raggiunto 832.000 telespettatori pari a uno share del 5%. Su Rai2 il film ‘I magnifici 7’ ha totalizzato 793.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ ne ha interessati 776.000 pari a uno share del 5,26%. ...

... ma occhio anche alle ultimissimedi calciomercatoL'Inter di Simone Inzaghi stasera, allo ... ha finalmente trovato la quadra e nellesettimane è tornato a livelli altissimi sia in ...A breve vedrò Milly Carlucci per definire lecose". Nessun addio, dunque, per Selvaggia ... Tra leche si erano diffuse in merito ad un possibile addio della giurata a Ballando con le ...Segnate sul calendario, in rosso e con un bel cerchio, questa data: 16 giugno. Perché E' il termine massimo per la prima scadenza del 2023. La paura di molti italiani è però quella di effettuare il ...

Ucraina ultime notizie. Mosca: «Terroristi sconfitti a Belgorod». L’altolà sugli F16 Il Sole 24 ORE

Gli studi scientifici segnalano il progressivo decremento degli esemplari, sintomo di un habitat compromesso. A metà Novecento in Europa erano 30 milioni, ora ...Il Giro d'Italia si avvia verso l'ultima settimana, nello scorso weekend gli atleti hanno attraversato le strade lombarde di competenza Anas. Grazie ai tavoli di coordinamento convocati dalle ...