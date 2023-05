Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | Bonaccini | “Ancora 20mila sfollati”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo l’in, “per fortuna oltre 15mila persone sono riuscite a rientrare nelle loro abitazioni, siamo attorno ain questo momento, tre giorni c’erano oltre 36mila fuori casa. Speriamo che nei prossimi giorni si possa tornare ad una situazione di maggiore normalità”. Così Stefano, presidente Regione, ospite a Start su SkyTg24 che sulle condizioni meteo dice: “Ci auguriamo risultino non precipitazioni pesanti ma deboli, è attivata comunque tutta la struttura della Protezione civile”. Sul nodo Commissario per la ricostruzione, queste le parole di: “Non mi occupo delle polemiche ma di stare vicino alle popolazioni colpite. Luca Zaia ieri diceva che solitamente ...

Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo, in occasione di un incontro internazionale di alti rappresentanti per le questioni di sicurezza. 'In effetti, l'espansione sconsiderata della Nato ...Il candidato del Raduno Nazionale per letre elezioni presidenziali sarà ascoltato alle 14, secondo un comunicato stampa dell'Assemblea. "Dicevamo fin dall'inizio che Marine Le Pen sarebbe ...Uno degli uomini più fidati di avrebbe una doppia vita e famiglia. Dove Negli . Il suo nome può non esservi familiare ma Vladimir Solovyov è una delle figure di maggiore spicco nel mondo russo. È ...

Ucraina ultime notizie. Mosca: «Terroristi sconfitti a Belgorod». L’altolà sugli F16 Il Sole 24 ORE

Un programma ambizioso che conta già su 270 milioni di dollari. Gli ultimi investitori che sono entrati in questo business sono Breakthrough Energy Ventures e Drawdown Fund, per un totale di 130 ...L'urto a via Scarincio angolo via Boine ad Imperia, dove un'auto impatta contro monopattino e ferisce gravemente un ragazzo ...