Ultime Notizie – a rischio trasporti e scuola

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sciopero generale venerdì 26 maggio. Indetto dall’Unione sindacale di base (Usb) – con l’adesione di Usb Ps e Fisi -per l’intera giornata, “rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli”. Lo sciopero, che non interesserà i servizi essenziali delle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione, coinvolgerà i settori pubblici e privati. Sciopera laTra i settori coinvolti nello sciopero c’è anche la la, di ogni ordine e grado. Trenitalia Dalle 9 alle 17 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, a esclusione dell’Emilia Romagna. Non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza, fa sapere Trenitalia. L’agitazione ...