Ultime Notizie – 26 anni a Nicola Stefanini

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Corte d’assise di Grosseto hanno condannato a 26di reclusione il 50enne, accusato dell’omicidio della compagna, Silvia Manetti, avvenuto l’11 agosto del 2021 a Monterotondo Marittimo nel grossetano. Il pm Giampaolo Melchionna aveva chiesto per l’imputato una condanna a 24per l’omicidio, a un anno e a 5mila euro di multa per il porto del coltello e a un anno di arresto per il danneggiamento di un’auto di servizio dei carabinieri, oltre all’interdizione perpetua dei pubblici uffici. La Corte ha anche disposto una provvisionale di 300.000 euro ciascuno per i due figli della vittima, di 200.000 per la madre e 100mila per la sorella. L’11 agosto del 2021, poco dopo la mezzanotte,, originario di Volterra (Pisa), al rientro da una cena con la compagna, 46enne ...