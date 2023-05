Ulisse il piacere della scoperta | lo speciale su Piero Angela il 25 maggio 2023 | ospiti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il momento tanto atteso è quasi arrivato e domani sera, in prima serata su Rai 1, Albertocondurrà unointeramente dedicato a suo padre,, un grande intellettuale scomparso diversi mesi fa. L’appuntamento, quindi, è conil– Un viaggio lungo una vita”. “Il suo lavoro, come si legge nel comunicato ufficiale Rai che ha riportato le parole di Mattarella, si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti.ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti”. Cosa ...

Andrà in onda giovedì 25 maggio alle 21.25 su Rai1, 'Piero Angela - Un viaggio lungo una vita', lo speciale di ', ildella scoperta' condotto da Alberto Angela e dedicato al padre Piero. Le riprese si sono svolte dal 18 al 20 aprile tra Nichelino e diverse zone di Torino, con il sostegno di Film ...Da qui, condusse, ildella scoperta , creato nel 2000 assieme a papà Piero e adesso sta arrivando con un nuovo programma, ancora tutto da scoprire dove preannuncia che parlerà di ...Non volevo rimanere a casa da sola (pardon insieme al mio cane) perché la furia e il rumore ... Potevamo e siamo stati un punto sicuro, accogliente, caloroso per chi avevadi stare in ...

"Piero Angela - Un viaggio lungo una vita" - speciale "Ulisse, il ... Film Commission Torino Piemonte

"Piero Angela è un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile ...La vita di Piero Angela sarà al centro della puntata speciale di Ulisse – Il Piacere della Scoperta in onda il prossimo giovedì, 25 maggio 2023, in prima serata su Rai1. Attraverso il figlio Alberto ...