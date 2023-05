Ue | Mattarella | ‘futuro legato a partenariato con Africa sempre più intenso’

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “è con attenzione e partecipazione che seguiamo le dinamiche di sviluppo politico, economico e sociale del continenteno, nella convinzione che il futuro dell’Europa sia intimamentealla realizzazione di unpiù intenso e articolato con l’”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel brindisi in occasione del pranzo di Stato in onore del Presidente della Repubblica dell’Angola Joao Lourenco.“La fortunata circostanza che vede la sua visita avere luogo alla vigilia della Giornata dedicata all’, nella ricorrenza del sessantesimo anniversario della fondazione dell’Organizzazione dell’Unitàna, rappresenta -ha detto ancora il Capo dello Stato- uno ...

...al quale più di una volta ha fatto riferimento anche il Presidente della Repubblica Sergio" " ha ricordato Fabio Porta, presentando l' Intergruppo parlamentare "Italici, per un...E sulla strage di Bologna, così come sull'omicidio di Piersanti, i magistrati non hanno ... un pensiero che è testimonianza dele saldo impegno di questa Commissione". In attesa che ...Suldel nostro calcio noi restiamo ottimisti'. per l'emilia romagna Il presidente ha poi ... 'Raccogliendo l'invito del Presidente della Repubblica, l'Assemblea ha deliberato di ...