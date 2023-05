Ue | la direttiva sull’aria pulita fa già discutere Fontana | “Irrazionale | dovremmo chiudere la Pianura Padana”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag – Ue, ariao il solito ecoestremismo? Ladella Commissione Ue sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico fa giàper i parametri proposti, ritenuti per l’ennesima volta eccessivi e comportanti significativi sforzi economici che – similmente a quanto accadrebbe per le cosiddette “case green” – potrebbe portare sul lastrico diverse aziende. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia Attilio, come riportato dall’Ansa. Ue, ariae tracolli economici Dall’Ue ariaa qualsiasi costo, anche del tracollo economico di intere regioni. Così si è espressoproprio a Bruxelles, presentando la posizione sia della sua regione che del Veneto, del Piemonte e dell’Emilia Romagna. Per il ...