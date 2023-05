Ue | fonti Lega | ‘schiaffi da Pe | Commissione si fermi’

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Bruxelles, 24 mag. – (Adnkronos) – ‘Il sonoro schiaffo riservato alla proposta di legge sul ripristino della natura, bocciata sia dallaAgricoltura che dallaPesca al Parlamento Europeo, dovrebbe imporre una riflessione ai vertici dell’Ue. Anche il Ppe, dopo quattro anni di colpevole sudditanza all’agenda ideologica ed estremista della sinistra, si accorge che le politiche green di questasono sbagliate e inefficaci, quando non dannose”. Lo diconodellaal Parlamento Europeo. ‘Un ravvedimento che, seppur tardivo, conferma ancora una volta che la cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ è ormai sepolta e, in vista del 2024, fa tramontare la sconsiderata idea della sinistra che la transizione ecologica sia da portare avanti sulle spalle di imprese, lavoratori e ...

Fonti Lega, anche Ppe si accorge che Green Deal è fallimento ... Agenzia ANSA

Lo dicono fonti della Lega al Parlamento Europeo. “Un ravvedimento che, seppur tardivo, conferma ancora una volta che la cosiddetta ‘maggioranza Ursula’ è ormai sepolta e, in vista del 2024, fa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...