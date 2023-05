'Ora stiamo conducendo una conversazione con gli alleati su quali accordi di sicurezza multilaterali e bilaterali a lungo termine possiamo mettere in atto con l'', ha affermato. 24 mag ..."La Russia sta passando momenti difficili" ammette il presidente Vladimir Putin durante una cerimonia per la consegna di onorificenze a personale del settore pubblico, ma ciò porterà a "un forte ......che i leader del G7 al vertice di Hiroshima hanno promesso di estendere l'assistenza all'. ... Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo Ministro britannico Rishihanno annunciato ...

Ucraina, Sunak: "L'Occidente sosterrà Kiev nella guerra per anni" | Putin: "Momenti difficili ma consolideranno la Russia" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 455. La Russia ha prolungato di tre mesi, fino al 30 agosto, l'arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, accusato di spionaggio. La ...Nella notte, la guerra tra Russia e Ucraina è continuata con Mosca che ha intercettato due bombardieri Usa nel Mar Baltico ...