(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'intelligence di Kiev: "Ci stiamo avvicinando a lui" Vladimir“è in cima alla lista” degli obiettivi di Kiev. Lo ha ammesso il capo aggiunto dei servizi di intelligence del ministero della Difesa dell’, Vadim Skibitski, in un’intervista all’emittente Welt, secondo cui il presidente russo è ben consapevole dell’intenzione di Kiev di ucciderlo. “Si sta rendendo conto che ci stiamo avvicinando a lui, ma forse ha anche paura di essere ucciso dal suo stesso popolo – sostiene Skibitski – Molte persone in Russia sostengono ancora questa ‘operazione speciale’ ma grazie ai social media e ai controlli telefonici, sappiamo che sono morti così tanti russi che questo spaventa la gente”. E tra gli obiettivi c’è anche Yevgeny Prigozhin, numero 1 dei mercenari della Wagner: “La nostra priorità è eliminare coloro che ordinano ai loro uomini di ...

Ucraina, Putin nel mirino: "E' il primo obiettivo" Adnkronos

In mezzo c'è tutta una zona grigia, indefinita, in cui pezzi dello Stato ucraino si intrecciano con la galassia anti Putin che si muove in Russia. Una galassia fatta di estremisti, nazionalisti ...Mosca, 24 mag. (askanews) - In un video diffuso dal Cremlino il presidente russo Vladimir Putin sta parlando con il presidente della Corte costituzionale Valery Zorkin, che gli ha portato la copia di ...