"Oggi è un momento particolare - ha sottolineato- per il nostro consolidamento e il rafforzamento del nostro sentimento nazionale, del desiderio di rafforzare in ogni modo le basi della nostra ...... 'Gli F - 16 all'un passo in più verso l'apocalisse atomica', ha ammonito, in riferimento ... ma ciò porterà a 'un forte consolidamento', ha detto il presidente Vladimirdurante una ......militari all'. Questo però non vuol dire che le minacce siano solo parole al vento. Scatenare una guerra nucleare in questo momento sarebbe assolutamente controproducente per Vladimir: ...

In Ungheria, la democrazia sotto il primo ministro Viktor Orbán è ulteriormente regredita lo scorso anno, secondo un rapporto statunitense sullo stato della democrazia nell'Europa orientale, recenteme ...Per il fondatore del gruppo Wagner, gli obiettivi di "smilitarizzare" e "denazificare" l'Ucraina sono completamente falliti.