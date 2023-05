Ucraina | Prigozhin | A Bakhmut morti oltre 20mila miliziani Wagner

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il gruppoha persocombattenti nella lunga battaglia per la città di, nell'oblast di Donetsk nell'orientale. E il piano della Russia per ''smilitarizzare'' l'...

... Yevgeny, il fondatore del gruppo mercenario Wagner. Per lui, la Russia potrebbe affrontare una rivoluzione simile a quella del 1917 e perdere la guerra ina meno che l'élite non ...I dati dei russi morti insono in contrasto con quelli forniti da Mosca, secondo la quale sarebbero oltre seimila i militari morti nella guerra in. Lo stessoieri aveva ...Lo ha detto il capo di Wagner, Yevgeny, aggiungendo che circa il 20 per cento dei 50mila prigionieri russi reclutati per combattere insono morti. I dati dei russi morti in...

