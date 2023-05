(Di mercoledì 24 maggio 2023) il portavoce del Cremlino: "L'operazione militare speciale continua" La Russia condivide l’opinione secondo cui la guerra innon deve trasformarsi in un ‘’ e continuerà a perseguire i propri obiettivi. A dichiararlo alla Tass è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry. “La Russia considera solo le seguenti opportunità per porre fine all’operazione militare speciale: garantire i suoi interessi e raggiungere i suoi obiettivi nel corso dell’operazione militare speciale o con altri mezzi disponibili”, ha affermato. Ad una domanda sulle possibili ‘roadmap’ in direzione di una soluzione delha detto che “è troppoper parlarne”. “Evidentemente non ci sono ancora i prerequisiti per un processo di ...

Ucraina, Peskov: "No a conflitto congelato, presto per parlare di pace" Adnkronos

Mosca: 'non ci sono le condizioni per una soluzione pacifica, l'operazione militare speciale va avanti' (ANSA) ...«Non resistete e non abbiate paura: non siamo vostri nemici. A differenza degli zombi di Putin, non tocchiamo i civili e non li usiamo per i nostri scopi. La libertà è vicina. Oggi è il momento per tu ...