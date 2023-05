Uccise il padre nel sonno | Elena e il fidanzato condannati al carcere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata emessa questo pomeriggio la sentenza di condanna nei confronti diGioia e Giovanni Limatola, i due giovanissimi accusati di aver ucciso il papò di lei, Aldo Gioa, con 13 coltellate mentre riposava sul divano di casa, a Corso Vittorio Emanuele. I fatti risalgono al 23 aprile 2021 e dopo un luongo processo è stata confermata la richiesta avanzata dal PM Vincenzo Russo e il Giudice Giampiero Scarlato ha condannatoe Giovanni a 24 anni diciascuno. A nulla solo valse le arringhe difensione dei legali dei giovani: gli avvocati Livia Rossi e Francesca Sartori che perchiedevano una “condanna giusta” escludendo l’aggravante della premeditazione, e quelle dell’avvocato Rolando Iorio che per Giovanni puntava al disturbo di personalità borderline per chiedere in ...