Tutela degli animali | un piano di sterilizzazione e progettazione di un canile comunale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata presentata dal Consiglierea Baselice, Dott. Andrea Cormano, una proposta di delibera di Giunta, avente ad oggetto “di controllo della popolazione canina tramite lae la procedura per la costruzione di unmunicipale ai sensi dell’art. 51 e 52 del Regolamento Regione Campania n.1 del 2021”. “L’intento di tale proposta – scrive il consiglierenella sua nota stampa – è quello di mettere in atto delle politiche volte ad arginare il fenomeno del randagismo attraverso la microchippatura e ladei cani padronali e di promuovere una cultura responsabile del possessoal fine dire maggiormente la ...

... parametri strategici come la solvibilita' e l'affidabilita' economico - finanziaria... Assicurare in primis, nel comparto dei giochi, ladella salute, riducendo il rischio di insorgenza ......e ha invitato il Parlamento a dotarsi di strumenti per valutare ex - ante le proposte di legge alla luceObiettivi dell'Agenda 2030 e del principio costituzionale didell'ambiente,...'Il consiglio principale - aggiunge - è quello di rivolgersi sempre al pediatra per evitare un uso inappropriatoantibiotici e garantire ai bambini i migliori percorsi per ladella loro ...

Perché la tutela della biodiversità deve essere una priorità. Scrive ... Formiche.net

Implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità e trasparenza, a tutela degli interessi pubblici in relazione all'erogazione di finanziamenti e contributi previsti a segui ...La giunta ha infatti voluto sanare una lacuna del regolamento comunale per la tutela degli animali dove non erano normate le modalità di istanza di rinuncia alla proprietà e la partecipazione dei ...