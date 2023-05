Tuscolano – Discoteca abusiva in un’associazione culturale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – Le discoteche rendono bene, ma i gestori hanno un problema: devono pagare le tasse. E allora ecco la trovata, anche se per niente originale: camuffarle da associazioni culturali, che non pagano tasse. Il ragionamento ha convinto un gestore di un locale dela tentare la conveniente, per lui, evasione fiscale. Ha fatto però i conti senza l’oste. I poliziotti del commissariato di zona hanno notato fuori del locale la strana, lunga fila di aspiranti a farsi una cultura, disciplinati da un vigilante, normalmente chiamato buttadentro. Gli agenti hanno trovato strano che tanti giovani e meno giovani volessero rinfrescare le nozioni apprese a scuola e sono intervenuti scoprendo che lì dentro la gente non leggeva e neanche ascoltava conferenze, ma si divertiva a ballare. Locale sequestrato e denuncia del gestore.