(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ron"non puòle(o conquistare la nomination)": "ha bisogno di un trapianto di personalità e, da quanto ne so, non è ancora disponibile da un punto di vista medico. E' una ...

Donaldil governatore della Florida, chiamandolo "Ron DeSanctus", a poche ore dalla sua candidatura per le elezioni del 2024, attesa nel corso della giornata a fianco di Elon Musk su ...... così non deve interagire con le persone e i media non possono fargli domande", ha detto Donald, tramite la dichiarazione di un suo consigliere ai media americani,il suo prossimo ...... così non deve interagire con le persone e i media non possono fargli domande', ha detto Donald, tramite la dichiarazione di un suo consigliere ai media americani,il suo prossimo ...

Trump attacca, 'DeSantis sleale, non può vincere le elezioni' Agenzia ANSA

Ron DeSantis "non può vincere le elezioni (o conquistare la nomination)": "ha bisogno di un trapianto di personalità e, da quanto ne so, non è ancora disponibile da un punto di vista medico. E' una pe ...Oggi cominciamo con Ron DeSantis, il repubblicano anti-Trump, che scende in campo ufficialmente per ... sui contraccolpi dell’attacco all’interno dei confini russi e sullo spionaggio cinese in Kenya.